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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 29-03-2020? - آخر تحديث الأحد 29-3-2020? عاجل: سماع انفجار عنيف في العاصمة السعودية الرياض وتقرير بصد صواريخ حوثية في سماء الرياض وجيزان "! جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! ال سكان محلیون في العاصمة السعودیة الریاض، ان دوي انفجار ُ سمع قبل قلیل،

بمدینة الریاض.

وقالت وسائل إعلام سعودیة، ان الدفاعات الجویة تمكنت من اعتراض صاروخین في

سماء الریاض.

وأكدت المصادر، أن مضادات الباتریوت أعترضت صواریخ بالیستیة في سماء

الریاض، أطلقتھا ملیشیا الحوثي الإنقلابیة.

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