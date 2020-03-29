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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل وهام روسيا تطور علاجا للمصابين بفيروس "كورونا" !

https://arabic.rt.com/features/1098365-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا تطوير دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأضاف بيان للوكالة أن المركز العلمي /فارم زاشيتا/ توصل إلى استخلاص الدواء. جديد اب برس​ Advertisements الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !!

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