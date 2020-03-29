شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد مفترس يخطف فتاة صغيرة ويغرس أنيابه في جسدها النحيل بطريقة مرعبة .. وقبل ان يلتهمها حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مرعب، يظهر أسد غرس انيابه فى ذراع الطفلة صغيرة بحديقة حيوان صينية، ويرفض تركها بالرغم من محاولة حراس الحديقةـ إلا أنه ظل متمسكاً بجسد الفتاة النحيل.

تمكن أحد الحراس من تخليص ذراع الطفلة من فك الأسد، واستطاعوا إبعاد الطفلة عن براثنه بأعجوبة، ولكن بعد أن لحق بذراعها أضراراً جسيمة.

وانتشر الفيديو بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وحصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير.

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