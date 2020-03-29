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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. ما فعله ‘‘ناصر القصبي’’ مع ريماس منصور وأسيل عمران وأثار ضجة عارمة.. (فيديو صادم)

قام فريق عمل مسلسل “مخرج 7” بتقديم فيديو توعوي للوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد19”.

وظهر الفنان ناصر القصبي في الفيديو برفقة الدكتور راشد الشمراني والفنان حبيب الحبيب ، وهم يحاولون منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل .

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شاهد.. ما فعله ‘‘ناصر القصبي’’ مع ريماس منصور وأسيل عمران وأثار ضجة عارمة.. (فيديو صادم)

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كما وجهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا، منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.