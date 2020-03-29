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صنعاء - ياسمين الخيامي - حدث مرعب ابكى السعوديين وهز وجدان مليار مسلم..قاريء قرآن سعودي شهير يصاب بفيروس كورونا..وامام كويتي يباغت السعوديين والخليجيين بهذا التعليق الصادم

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