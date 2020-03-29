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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصورالمسرية اثارت غضب كل المعجبين بالفنانة نانسي وجعلتهم يكرهونها ولا يرغبون بسماع صوتها ويتمنون ان تقضي بقية حياتها في السجن ( صور صادمة )

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