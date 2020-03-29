شبوة: الإفراج عن 43 سجينًا ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا

أفرجت، مساء اليوم السبت، اللجنة المُشكّلة لدراسة أوضاع السجناء في محافظة شبوة، عن 43 سجينًا؛ وذلك بعد تدارس وضعهم مع رئيس النيابة في المحافظة؛ وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.
وبحسب ما نشره المحافظ على صفحته في "الفيس بوك"، فقد "أقرت اللجنة والنيابة، الإفراج عمّن أمضو ثلاثة أرباع من مدة العقوبة، وكذلك عن أصحاب القضايا التي لا تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، والأمن؛ بعد إحضارهم الضمانات التجارية".
وتواصل اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع السجناء، بمتابعة ودراسة ملفات السجناء الآخرين سواءً في عاصمة المحافظة، أو في المديريات؛ للإفراج عمّن تنطبق عليه منهم المعايير المحددة من قبل اللجنة، ورئيس النيابة في المحافظة.
وجاء هذا الإفراج، تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو؛ ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.
وكان المحافظ قد وجه باتخاذ عدد من الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، منها تعليق العملية التعملية، وإغلاق أسواق القات، ونقل أسواق المواشي، وتعليق صلاة الجمعة في المساجد، وإغلاق صالات الأفراح والمطاعم لمدة اسبوعين.
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