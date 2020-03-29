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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التحالف يدمر 3صواريخ حوثية بسماء للسعودية الأحد 29 مارس 2020 الخليج 365

دمرت قوات التحالف العربي، منذ قليل، صاروخين باليستيين لمليشيا الحوثي، في سماء الرياض، بالإضافة إلى تدمير صاروخ ثالث في سماء جازان.

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