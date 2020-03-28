شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر مداخلة محافظ حضرموت لإذاعة سيئون للتوعية بالوقاية من فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ننشر مداخلة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لإذاعة سيئون في سياق البرنامج المباشر (صحتكم أغلى) المكرّس اليوم السبت 28 مارس.



وجاءت المداخلة للتوعية بالوقاية من فيروس "كورونا" والذي بثته الإذاعة صباح اليوم على مدى 4 ساعات

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