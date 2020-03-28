البحسني يلتقي برئيس وأعضاء لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، رئيس وأعضاء لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا المكلفة بقرار محافظ حضرموت رقم "94" لسنة 2020م .



وفي اللقاء حث المحافظ أعضاء اللجنة على الاهتمام بجوانب التوعية بالمرض، الى جانب مهام اللجنة الرئيسة المتمثلة بجمع التبرعات.

وحدد المحافظ اهداف وآلية عمل اللجنة، داعياً الى ضرورة توحيد جميع الجهود على تصب في مصب واحد يخدم تقعيل سير جمع التبرعات وضرورة الشفافية والوضوح والمصداقية في كيفية الجمع والصرف في ذات الغرض المخصص له.

وشدد المحافظ في اللقاء على تخويل اللجنة فقط باستلام التبرعات لصالح الهدف المجتمعي والانساني والوطني الذي أنشأت له، ولا يحق لأي طرف آخر جمع تبرعات إلا عبر اللجنة لضمان الشفافية مع أفراد المجتمع.

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ولتسهيل عملية التبرعات تمت الموافقة على فتح حسابات في بعض الصرافات،

والموافقة على استعانة اللجنة بمن تراه مناسباً من مؤسسات أو أفراد فاعلين في المجتمع.

الى ذلك، عقدت اللجنة اليوم أول اجتماعاً لها برئاسة الشيخ صالح بن عمر الشرفي رئيس اللجنة.

وجرى في الاجتماع إقرار الأسس والآليات والأهداف الخاصة بسير عمل اللجنة.

وتم توزيع المهام و التكليفات الداخلية على الاعضاء وحصر الجهات المستهدفة بموجب توجيهات محافظ المحافظة.