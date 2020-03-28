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عدن - ياسمين التهامي - كويتية توجه شتائم لرجال الأمن في بلادها لتطبيقهم حظر التجول بسبب كورونا : “الله يخسهم” .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - كويتية توجه شتائم لرجال الأمن في بلادها لتطبيقهم حظر التجول بسبب كورونا : “الله يخسهم” .. شاهد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكويتية وهي تسب رجال الأمن في الكويت بسبب عدم تمكنها من الخروج وقت حظر التجول . وأظهر الفيديو الذي وثقته المرأة ، الدوريات الأمنية وهي تمر لتطبيق قرار حظر التجول بسبب كورونا ، في اللحظة التي كانت تريد الخروج فيها . وتملك الخوف من المرأة ولم تخرج ، وقامت بتوجيه عبارات مسيئة لرجال الأمن . كويتية توجه شتائم لرجال الأمن في بلادها لتطبيقهم حظر التجول بسبب كورونا : “الله يخسهم” .. شاهد فيما كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بالكويت ألقت القبض عليها .







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