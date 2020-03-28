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عدن - ياسمين التهامي - عاجل "تصعيد عسكري" خطير لمليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في هذة المناطق الحساسة !!

قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة شرق مديرية حيس جنوب الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف ظهر اليوم السبت .

وكشفت مصادر عسكرية أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشترك بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحي المليشيا بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة .



وتزامنت عمليات القصف والاستهداف الحوثية على مواقع القوات المشتركة مع عمليات مماثلة قامت بها المليشيا على منازل المواطنين ، حيث استهدفت عدد من الأحياء السكنية في مدينة حيس بالقذائف وبمختلف أنواع الأسلحة .

وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد العسكري في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة بالساحل الغربي .

جديد اب برس​

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