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عدن - ياسمين التهامي - "الشرعية" تُصّر على المواجهة العسكرية في الجنوب (ملف)!

تذهب الشرعية باتجاه استفزاز القوات الجنوبية بحثاً عن إشعال الأوضاع في الجنوب وبما يؤدي إلى اندلاع معارك عسكرية جديدة في وقت يخوض فيه الجنوب معارك ضارية بمواجهة المليشيات الحوثية في جبهة الضالع.

وخلال الأسبوع الماضي واصلت الشرعية تحركاتها العسكرية التي تحمل استفزازًا كبيرًا للجنوبيين، وتعمد إلى إفشال أي محاولات نحو التهدئة السياسية، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى كل من شقرة والعرقوب في محافظة أبين، وبحسب مصادر مطلعة فإن القوة العسكرية تحمل أسلحة ثقيلة، وعددا من الأطقم القتالية على متنها عدد من الجنود وأسلحة خفيفة أخرى.

جديد اب برس​

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وجاهرت الشرعية بعدائها إلى التحالف العربي، وانخرطت في تنفيذ أجندة قطرية تركية تعادي التحالف بشكل واضح وصريح، قامت في المقام الأول على تمكين وتقوية النفوذ الإخواني على مختلف الأصعدة، وتقف حجر عثرة أمام الحل السياسي المتمثل في اتفاق الرياض، بسبب الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية لبنود الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.