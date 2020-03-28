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عدن - ياسمين التهامي - " سلمان " للإغاثة: 6500 استفادوا من مشروع المياه في حجة "!
أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استمرار تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في ثلاث مديريات ميدي وعبس وحيران، بمحافظة حجة.
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وأوضح، في بيان، اليوم السبت، أن ستة آلاف و500 فرد انضموا إلى المستفيدين من المشروع خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه ضخ 60 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، كما ضخ 84 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات.
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