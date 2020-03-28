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عدن - ياسمين التهامي - "عاااجل وهام" الإمارات تستهدف علي محسن الاحمر وتوجيهات طارئة بحسم المعركة "!!

قالت مصادر محلية أن قوات تابعة الانتقالي الجنوبي اغتالت اليوم رئيس الاستخبارات العسكرية بمحافظة شبوة العقيد مفرح خيران .

وكشف ناشط سياسي تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي عن عملية الاغتيال التي قامت بها قوات الانتقالي لرئيس الاستخبارات العسكرية بمحافظة شبوة خيران .

جديد اب برس​

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وقال بحسب البوابة الاخبارية اليمنية : وصلت رسالة من محافظة شبوة تؤكد مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية التابعة للإخوان وذراع الأحمر الخفية في شبوة على حد وصفه وفي إشارة منه إلى العميد مفرح خيران الذي تم اغتياله

وكشف مصدر عسكري بأن الإمارات وجهت الانتقالي باغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بمحافظة شبوة كونه يمثل الذراع الأيمن لنائب الرئيس اليمني المقيم بالرياض / علي محسن الأحمر .

وتأتي التوجيهات الإماراتية بعد ساعات قليلة من إقالتها لوزير النقل اليمني بالشرعية صالح الجبواني الذي أعلن تقديم استقالته ورفضه التوقيف .

وقال مراقبون : أن التوجيهات الإماراتية القادمة من معسكر الإمارات بميناء بلحاف النفطي تأتي في إطار مساعي الإمارات للقضاء على الشرعية و الصراع الاماراتي السعودي للسيطرة على منابع الثروة في اليمن