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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل سبب " موت الفنانة ..نانسي عجرم قبل قليل بشكل مفاجئ بعد تلقيها هذه الرسالة "صورة"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن انتحارالفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تلقيها رسائل صادمة. وقد أوضح المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انتحارها بسب الازوأكد المكتب أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.

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