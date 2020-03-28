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عدن - ياسمين التهامي - "أسد هارب" من الحديقة عندما دخل المدينة كانت المفاجأة المرعبة "!

في واقعة مأساوية مروعة ..هاجم أسد في كينيا رجلاً بعنف ومزق جسده أشلاء ، وتغذى عليه ، بعد هروبه من محمية للحياة البرية في كينيا.

وأقدم الأسد الهارب على قتل رونو كيبكيروي سيميون، بالقرب من حديقة نيروبي الوطنية في كينيا، وتمزيق جسده الى اشلاء قبل يومين .. ما دفع السلطات المحلية إلى تحذير السكان القريبين بالبقاء في منازلهم إلى أن يتم تحديد موقع الحيوان والسيطرة عليه.

واختفى الضحية عندما كان عائدا إلى منزله من العمل، بالقرب من أونغاتا رونغاي، يوم الجمعة 6 ديسمبر، وكشف موقع الأخبار المحلي Kenyans.co.ke أن صاحب العمل عثر على الأسد وهو ينهش جثة عامله كيبكيروي سيميون، صباح يوم الاثنين 9 ديسمبر. وأطلق المسؤولون في محمية الحياة البرية في كينيا عملية بحث للعثور على الأسد الهارب وبحسب صحيفة ديلي نيشن فأن الرأس والذراع هما كل ما تبقى من الضحية في مكان الحادث. وقال شقيق الضحية مذعوراً : كانت بعض أجزاء جسده منتشرة على الأرض .. حاول صاحب العمل تخويف الأسد لكنه لم يتمكن من إبعاده.

جديد اب برس​

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ويحيط بالمحمية سياج كهربائي في بعض الأجزاء، لكنه لا يغلق المكان بأكمله، ما يتيح الهجرة التقليدية للحيوانات. وفي مارس 2016، قُتل أسد بالرصاص بعد أن هرب من الحديقة وهاجم رجلا وأصابه جروح بليغة .