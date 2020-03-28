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عدن - ياسمين التهامي - "خبير فلكي" يمني يحسم الجدل حول تساقط السحب إلى الأرض في جنوب اليمن !!

علق الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية والطاقة، عدنان الشوافي على الظاهرة التي حدثت مؤخراً في حضرموت، والمتمثلة في نزول السحاب إلى الأرض بعد أمطار شديدة الغزارة.

ونفى الشوافي في تدوينة على "فيسبوك"، أن تكون تلك المادة هي سحب طبيعية هبطت لتلامس الأرض، مفسرا للظاهرة بأنها رغوة لمواد كيميائية سواء كان مصدرها الطبيعة أو خلفها الإنسان توفرت بتركيز مؤثر على الشد السطحي و ساعد على تكونها عوامل عديدة و ظروف خاصة مثل الرياح و غزارة الأمطار وتدفقها التي تعمل على خلق الرغوة كما يعمل الغسيل بوجود الصابون و درجة الحرارة والرطوبة النسبية في الهواء الجوي و الرياح التي تجمعها في زوايا الجبال.

جديد اب برس​

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ورجح الشوافي أن تكون تلك الظاهرة بفعل المواد الكيميائية في لحاء و أوراق الأشجار و ارتفاع تركيزها بسبب هطول الأمطار الشديدة بعد جفاف شديد، و هذا ما حدث في حضرموت وسمح بتوفر كامل الظروف الخاصة و العوامل الآخرى المساعدة لتشكل الرغوة و بقائها لساعات بعد الأمطار الشديدة التي جاءت بعد جفاف شديد.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون مصدر تلك المواد الكيميائية بشري، سواء مخلفات صناعية تقذفها المصانع في الهواء أو الأرض، أو مخلفات بشرية تثيرها و تختلط مع الأمطار الشديدة سواء مع تدفقها أو مياه الانهار أو مياه البحر القريبة، ما يعزز خلق الرغوة و في حالة توفر كامل العوامل المساعدة تنقلها الرياح لتجمعها في مناطق قريبة.

و حذر الشوافي من العبث بتلك الرغوة داعيا إلى عدم العبث بها بالأيدي أو الغوص بداخلها أواستنشاقها، كونها سامة و مؤثرة عند تركيز معين، باستثناء الباحثين الذين يمكنهم جمع عينات منها طريقة آمنة لدراسة التركيب الكيميائي للمادة المترسبة بعد تلاشي تلك الرغوة.