"الارقام في تزايد"

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في الحكومة الشرعية، أن وزير ثالث في الحكومة الشرعية، أبلغ الرئيس عبدربه منصور هادي،عبر اتصال هاتفي أجراه معه مساء اليوم، بإستقالته من منصبه .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ " أحداث نت " قبل قليل، بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، أبلغ الرئيس هادي، بعد ساعات قليلة من تقديم صالح الجبواني وزير النقل، ونبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية، استقالتهما من منصبهما، ابلغه باستقالته شفوياً .

جديد اب برس​

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وأفاد المصدر الذي يتواجد في العاصمة السعودية الرياض، أن الميسري ، أكد لرئيس الجمهورية، أن استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ستصل إليه في رسالة خطية الليلة . بحسب المصدر.

وتأتي هذه الاستقالات الجماعية للوزراء في الحكومة الشرعية، على خلفية ضغوطات شديدة يتعرض لها الرئيس عبدربه منصور هادي، من قبل السعودية والإمارات ،لإقالة عدد من الوزراء الذين ينتقدون تجاوزات الدولتين في اليمن ، ويعبرون عن رفضهم لمساعي الرياض وأبو ظبي ، السيطرة على محافظتي المهرة وسقطرى ، وعلى رأس أولئك الوزراء ، الميسري والجبواني. كما تأتي استباقاً لخضوع الرئيس هادي، لتلك الضغوطات .