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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد تفاصيل" سبب رفض استقالات الوزراء وابعاد معين عبدالملك من منصبة وتعيين هذة الشخصية بدلآ منة !! الاسم

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية عن رفض الرئيس هادي لاستقالة السبعة الوزراء الذين قدموها احتجاجا على سياسة معين الفاشلة في إدارة الحكومة وتكليف الخنبشي رسمياً قائماً بأعمال رئيس الوزراء لحين التشاور حول اسم رئيس الوزراء الجديد.



المصدر أكد أن هادي أوقف معين عبدالملك هذا المساء كما رفض الاستقالات الجماعية المقدمة مع تكليف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي لتسيير أعمال الحكومة.

هذا وكان مصدر حكومي رفيع أكد أن عدداً من الوزراء قدموا استقالتهم للرئيس هادي مساء اليوم بعد تقديم الجبواني وزير النقل والفقيه وزير الخدمة المدنية والتأمينات استقالتيهما على خلفية السياسات الفاشلة التي انتهجها معين عبدالملك بحسب نص الاستقالتين.

جديد اب برس​

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المصدر كشف أن مكتب هادي تلقى مساء اليوم سبع استقالات مقدمة من سبعة وزراء مهمين في الحكومة غير وزيري النقل والخدمة المدنية.

وتوقع المصدر أن تكون هذه الليلة حاسمة فضلاً عن كونها حرجة في تاريخ الحكومات اليمنية نتيجة تقديم استقالات جماعية احتجاجاً على الفشل الذريع الذي لحق بأداء الحكومة نتيجة ممارسات معين عبدالملك الخاطئة منذ تعيينه وحتى اليوم.