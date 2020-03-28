شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصرع 14 من آكلي لحوم البشر تناولوا مهندسًا صينيًا مصابًا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات الحكومية في بابوا غينيا الجديدة مصرع 14 فردا، من قبيلة آكلي لحوم البشر؛ بعدما تناولوا مهندسًا صينيًا مُصابا بفيروس كورونا كان يعمل في شركة تعدين تابعة لبلاده.

وقالت السلطات في غينيا إن حوالي 87 فرداً من قبيلة كورواي المعزولة للغاية والتي يزيد عدد أفرادها على 118 وتسكن في منطقة نائية من البلاد أصيبوا أيضاً بالفيروس جراء تلك الوليمة التي تناولوها.

وأصيب الأفراد بالمرض بعد تناول المهندس الصيني ووجينج البالغ من العمر 57 عاما الذي كان قد اختفى نهاية فبراير الماضي بعد الإبلاغ عن فقدانه من قبل شركة زيجن مايننج جروب الصينية.

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