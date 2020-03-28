شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(شاهدو الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين أخطر العناكب في العالم (الأرملة السوداء) وأفعى بنية سامة في ضواحي بيرتون الأسترالية.

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• أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(شاهدو الفيديو)

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ويظهر الفيديو أن الأرملة السوداء الأسترالية لم تترك أي فرصة لخصمها بالنجاة، حيث قامت بلدغه عدة مرات ولفه من جميع الجوانب بخيوطها.