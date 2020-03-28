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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..لا تتناول هذه الاطعمة ابدا حتى لو كنت ستموت جوعا لأنها تؤدي الى الاصابة بفيروس كورونا القاتل في لحظات ( تعرف على تلك الاطعمة الخطيرة )

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