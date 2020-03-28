شكرا لبحثكم عن خبر دخول رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها الحجر الصحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم السبت، حقيقة احتجاز مليشيا الحوثي رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال أبهيجيت جوها، في أحد فنادق العاصمة صنعاء.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن المسؤول قوله إن الجنرال جوها يخضع لحجر صحي اختياري، بعد عودته من الأردن، مشدداً على أن الخطوة طبية، وليست سياسية.

وقال إن الجنرال جوها ليس في الحجر الصحي الطبي الحوثي، بل كان عليه أن يمر بفترة من الحجر الصحي، بعد أن دخل اليمن قادماً من الأردن، مثلما يدخل أي شخص إلى بلد ما من دولة أخرى".

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وكان المتحدث باسم القوات المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، اتهم الحوثيين باحتجاز رئيس البعثة الأممية وفريقه المرافق بفندق في صنعاء، بعد وصوله الثلاثاء، ومنعوه من الوصول إلى الحديدة، حيث مقر عمله بالسفينة الأممية المحتجزة، كما منعوه أيضاً من العودة إلى العاصمة الأردنية عمان.

ووصف الدبيش الحادثة بأنها "تطور خطير وتحد صارخ" من قبل الحوثيين.

من جانبها قالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة، حنان البدوي، إن الجنرال جوها عاد إلى صنعاء ويباشر عمله من مقر الأمم المتحدة هناك، وأجرى اتصالات بالسلطات في صنعاء، لبحث عدد من المسائل العاجلة.