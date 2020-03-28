الجيش الوطني يوجه ضربة موجعة للميليشيات شمال الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

وجّه الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل، اليوم السبت، ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.



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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، أن افراد الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بجبهة السليلة بمنطقة اليتمة.. مؤكداً أن الأبطال تمكنوا من تطويق العناصر المهاجمة وأمطروها بالنيران ما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر من تبقّى بنحو 30 عنصراً.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير العديد من آليات العدو واستعادة 4 أطقم وعيار 23 وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.