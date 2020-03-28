أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 28 مارس 2020 وهي كالتالي :

شاهد.. "البحسني" يوجه بتجهيز مستشفيين عسكريين ميدانيين لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/469782/ حملة أمنية واسعة لمداهمة أسواق بيع السلاح في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/469785/ عدن.. حملة توعوية من مخاطر فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469787/ الإنتقالي يناقش التأثيرات الإقتصادية المتوقعة جراء تفشي كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469790/ بالصور.. الحملة الأمنية بتعز تغلق معظم أسواق القات وتطلق تحذيراً https://www.elyamnelaraby.com/469797/ عبر إتصال مرئي .. الزبيدي يبحث مع غريفيث جهود السلام ومواجهة كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/469800/ رئيس الوزراء : تصعيد الميليشيات الأخير يأتي ضمن موجة تخريب إيرانية جديدة في المنطقة https://www.elyamnelaraby.com/469806/ شاهد.. محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمجمع نادي الضباط السياحي بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/469807/ وزير الإعلام يتهم الحوثيين بإستغلال وباء كورونا العالمي لتثبيت إنقلابهم https://www.elyamnelaraby.com/469815/ Advertisements عضو الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"الخليج 365": حل الأزمة اليمنية في فك الإرتباط https://www.elyamnelaraby.com/469828/ مسؤولان محليان في عدن يطلعان على أوضاع المباني الصحية بالمنصورة https://www.elyamnelaraby.com/469837/ محافظ عدن يطلع على تجهيزات المحجر الصحي لكورونا بمستشفى الأمل https://www.elyamnelaraby.com/469838/ الرئيس هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في مارب ويشيد بإنتصارات الجيش https://www.elyamnelaraby.com/469843/ الكشف عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في صفوف اليمنيين حول العالم https://www.elyamnelaraby.com/469848/ البنك الدولي يقدم دعماً لمواجهة كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/469854/ هاني بن بريك يشيد بدور الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد في محاربة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469856/ الجابري يوضح دور المنطقة العسكرية الثانية في الوقاية والحد من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469861/ رئيس الجمعية الوطنية يشيد بجهود قوات التحالف العربي في عدن والجنوب https://www.elyamnelaraby.com/469863/ شاهد .. حملة أمنية في عدن لفرض تدابير الوقاية من فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/469868/

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