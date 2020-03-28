شاهد .. حملة أمنية في عدن لفرض تدابير الوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

عدن - الخليج 365

نفذ عدد من مراكز الشرطة في العاصمة عدن، اليوم السبت، حملة أمنية واسعة لتنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد الهادفة الى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .



وبدأت قوات الأمن بتطبيق عدة إجراءات شملت توجيه أصحاب المطاعم والأفران والمحلات التجارية وتوعيتهم بخطورة التجمعات و التأكد من اتخاذ العاملين في تلك المطاعم والأفران والمحلات للتدابير الوقائية اللازمة بينها ارتداء الكمامات والحرص على النظافة .

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، فقد الزمت قوات الأمن مديري المطاعم والافران بايقاف تقديم الطلبات المحلية والاكتفاء بتقديم الوجبات السفري ومنع أي تجمعات أثناء تقديم الخدمات للمواطنين.

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وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بناء على توجيهات مباشرة من مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع .

ومنذ صباح اليوم نفذت شرطة القاهرة بقيادة الرائد طارق الحاج وقوات الحزام الامني قطاع الشيخ عثمان بقيادة كرم المشرقي حملة أمنية شملت عدد من المطاعم والأفران في مناطق القاهرة والشيخ عثمان والمنصورة للتأكد من تطبيق أصحابها الإجراءات الوقائية السليمة الخاصة بالوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد وحرصهم على توعية المواطنين بعدم التجمهر والتجمع أثناء عمليات البيع والشراء حرصا على سلامة الجميع .

كما باشرت بقية مراكز الشرطة بالمديريات نزولا مماثلا الى المطاعم والاسواق والأفران وحثت قوات الأمن المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج الإ للضرورة حفاظا على سلامتهم من الوباء المنتشر في عدد من دول العالم.