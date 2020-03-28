شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل حظر التجول بالأردن بسبب كورونا .. فتاة منتقبة “ترقص” في شارع بالعاصمة عمان! (فيديو) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - في ظل حظر التجول بالأردن بسبب كورونا .. فتاة منتقبة “ترقص” في شارع بالعاصمة عمان! (فيديو)





عدن - ياسمين التهامي - في ظل حظر التجول بالأردن بسبب كورونا .. فتاة منتقبة “ترقص” في شارع بالعاصمة عمان! (فيديو) تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة تنزل من مركبتها وترقص في أحد شوارع العاصنة الأردنية عمان في ظل حظر التجول. في ظل حظر التجول بالأردن بسبب كورونا .. فتاة منتقبة “ترقص” في شارع بالعاصمة عمان! (فيديو) وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن إلقاء القبض على الفتاة بعدما اخترقت حظر التجوال، فيما أكد الناطق باسم المديرية إن “العاملين في الأمن الوقائي بعد متابعتهم للفيديو المتداول، فقد تمكنوا من تحديد هوية صاحبته وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها”. فتاة منتقبة ترقص في شارع بعمان وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت فرض حظر تجول ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما حذرت المواطنين من عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام وفرض غرامة مالية على المخالفين.









قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ظل حظر التجول بالأردن بسبب كورونا .. فتاة منتقبة “ترقص” في شارع بالعاصمة عمان! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.