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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: وزارة الصحة بصنعاء تكشف عن فحص خمس حالات بصنعاء مشتبه اصابتها بالكورونا .. ويعلن نتائجها .. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - عاجل: وزارة الصحة بصنعاء تكشف عن فحص خمس حالات بصنعاء مشتبه اصابتها بالكورونا .. ويعلن نتائجها .. شاهد قال المتحدث بإسم اللجنة الفنية المشتركة لمواجهة فيروس ‎كورونا بصنعاء د. عبدالحكيم الكحلاني: أجرينا فحوصات مخبرية لخمس حالات اشتباه وجميعها تخلو من الإصابة بالفيروس. عاجل: وزارة الصحة بصنعاء تكشف عن فحص خمس حالات بصنعاء مشتبه اصابتها بالكورونا .. ويعلن نتائجها .. شاهد وقال إن اللجنة تؤكد بأن مقطع الفيديو المتداول لشخص يدعي وجود 45 حالة مؤكدة بكورونا في المستشفى الجمهوري بصنعاء هو محض افتراء وغير صحيح إطلاقا وأهاب الكحلاني بجميع المواطنين تحري الدقة وأخذ المعلومات من الجهات المختصة واكد الكحلاني مجددا عدم وجود أي حالات كورونا في اليمن وان نتائج فحوصات حالات الاشتباه سلبيه وقال نتائج فحوصات حالات الاشتباه بالكورونا في اليمن سلبية وكل المشتبه بهم ليسوا مصابين بالمرض وتابع بالقول: بفضل الله تبقى اليمن حتى اليوم خالية تماما من وباء كورونا نهيب بجميع المواطنين الإلتزام الدائم والمستمر بالتدابير والإحترازات التي تنشرها وزارة الصحة بإستمرار عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة حماية لأنفسهم ووقاية للمجتمع وعدم الأستماع للإشاعات







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