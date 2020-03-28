شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب سعودي يمارس ‘‘الرذيلة’’ مع فتاة داخل فندق وينشر (فيديو فاضح) وهكذا كانت النهاية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - هز مقطع فيديو نشره شاب سعودي، المملكة بعد ظهوره رفقة فتاة داخل غرفتهما بأحد فنادق الرياض.



ووثق الشاب مرافقته للفتاة والقيام بأعمال غير أخلاقية داخل الفندق، حيث بدت الفتاة وهي تضع يدها على فمه وتقوم بوضه السيجارة له، بينما لم يظهر وجهها وظهر هو متحديًا الجميع.



وأحدث الفيديو موجة غضب بين السعوديين، متسائلين عن كيفية اصطحاب الشاب لفتاة ليست زوجته والإقامة بها في فندق ، وهو ما أدى إلى تحرك الأمن وإلقاء القبض عليه.

وحسب مواقع سعودية محلية، وجهت النيابة العامة بالقبض على الشاب بعد ظهوره في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا.

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وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصحف محلية، بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.



وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.



وتداول النشطاء الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتطبيق أقسى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيره وحتى لا يفتح الباب أمام هذه الممارسات غير الأخلاقية فضلًا عن المجاهرة بها.





فيديو#النيابة_العامة توجه بالقبض على شاب ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية وسلوكيات آثمة ونشاطًا مجرمًا. pic.twitter.com/D9c9R8Te1w — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 27, 2020

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