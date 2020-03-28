الجابري يوضح دور المنطقة العسكرية الثانية في الوقاية والحد من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تحدث الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام كرامة الجابري، خلال مقابلة إذاعية مباشرة عبر إذاعة المكلا الرسمية، صباح اليوم؛ عن دور المنطقة في الوقاية والحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في مدينة المكلا .



وأوضح الجابري أن المنطقة العسكرية الثانية نفذت توجيهات محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الخاصة بمنع التجمعات بالأماكن العامة منذ الأربعاء الماضي، والذي يمتد -بحسب التوجيه- إلى فترة الأسبوعين، قابلة للتمديد.

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وأضاف أن الدوريات العسكرية تجوب الشوارع والأسواق و الأماكن العامة لتمنع تلك التجمعات البشرية، وتعمل على تفريقها، وتوعية المواطنين بخطورة الأمر؛ وهو مالاقى استجابة وقبول واستحسان المواطنين .. مبينا أن تلك الإجراءات جاءت ضمن خطة منظمة وضعتها السلطة المحلية مع القيادة العسكرية والجهات المعنية؛ للوقاية والحد من أية فرص قد تساعد على إنتشار وباء فايروس كورونا الذي أصاب الكثير من دول العالم.

وأكد الجابري، أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وبحسب توجيهات قائدها محافظ المحافظة "البحسني" ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ تلك الخطة، وعدم إعطاء أي فرصة لانتشار ذلك الوباء الخطير.

وطالب الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية المواطنين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية من الوباء، والتعاون مع الجهات المختصة بشكل أكبر لتجاوز الأزمة .. مشيراً إلى نجاح تطبيق قرار المحافظ بمنع دخول القات لمحافظة حضرموت، وإفشال أية محاولات لتهريبه، والجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية والعسكرية لإنجاح ذلك.