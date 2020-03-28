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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. خروقات حوثية بجبهات عدة بالحديدة تُكبدها خسائر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
شهدت جبهات الحديدة الساعات الماضية اشتباكات في عدة جبهات جراء خروقات جديدة لوقف إطلاق النار من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران.
وأفاد مصدر عسكري أن المليشيات الحوثية شنت ضمن محاولاتها البائسة قصفا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية صوب مواقع للقوات المشتركة في قطاعات مدن الحديدة والدريهمي والتحيتا وحيس ومناطق الجاح والفازة والجبلية، مشيرا إلى أن القصف طال أهدافا مدنية.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران محققة إصابات مباشرة في مواقع المليشيات وتكبيدها خسائر بشرية. وكانت القوات المشتركة أسقطت ساعات الصباح طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي.
وحاولت الطائرة الحوثية المسيرة التحيلق فوق مواقع القوات المشتركة تزامنا مع قصف المليشيات على قرى ومزارع مواطنين جنوب مركز المديرية وسرعان ما تم التعامل معها واسقاطها.
وتعد الطائرة الرابعة من نوعها للمليشيات الحوثية التي تم اسقاطها في سماء مديرية الدريهمي من قبل القوات المشتركة خلال 8 ايام الأمر الذي يؤكد خسارة المليشيات رهانها على هذا النوع من السلاح.
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