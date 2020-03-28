شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا الحوثية تُكثف قصف القرى السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية من سلسلة انتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بقذائف الهاون وقذائف BMB، مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية بإستهداف وقصف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين .