الحوثية تقصف بالمدفعية حي منظر الشعبي في الحوك جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 في إطار مسلسل الجرائم الوحشية بحق المدنيين قصفت مليشيات الحوثي الإجرامية بقذائف المدفعية حي منظر الشعبي في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية أطلقت ثلاث قذائف مدفعية وسط الشارع العام بحي منظر مما أثارت الرعب والفزع في صفوف أهالي الحي. هذا وقد استهدفت مليشيات الحوثي في وقت سابق قرى مديرية التحيتا والدريهمي بالاسحلة المتوسطة وقذائف BMB ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة.

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