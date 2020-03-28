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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يشيد بدور الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد في محاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، بدور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان في مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "برز بقوة دور كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مستوى العالم كله لإنقاذ البشرية من هذا الوباء" .
واضاف "هنا تتجلى بصدق معنى قيمة الإنسان لدى السعودية والإمارات" .. مؤكداً أن العالم كله ينظر لهذه المواقف بكل إعجاب وإجلال وتقدير .
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