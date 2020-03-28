شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تتسلم اجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم كمية من الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا.

Advertisements وتشمل المعدات 60 جهاز تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية والتي سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي ان الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة اسعاف و6 عربات متنقله في اطار الدعم السعودي الاماراتي السابق للقطاع الصحي والتي سيتم توزيعها وفقا لخطة التوزيع المقرة من الوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تتسلم اجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.