شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك الدولي يقدم دعماً لمواجهة كورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن اليوم السبت كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا. وتشمل المعدات 60 جهاز تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية والتي سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح وكيل وزارة الصحة علي الوليدي أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقله في إطار الدعم السعودي - الإماراتي السابق للقطاع الصحي والتي سيتم توزيعها وفقاً لخطة التوزيع المقرة من الوزارة.





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