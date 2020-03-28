محافظ عدن يطلع على تجهيزات المحجر الصحي لكورونا بمستشفى الأمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

عدن - الخليج 365

اطلع محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، اليوم، ومعه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه، على مستوى ترتيبات وتجهيزات محجر الأمل الخاص بفيروس كورونا بمديرية البريقة في عدن.



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واستمع محافظ عدن من مدير المحجر الصحي الدكتور زكريا القعيطي والعاملين بالمحجر إلی شرح حول تجهيزات المحجر لاستقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا حال ظهورها لا سمح الله.

وأثنى على الجهود المبذولة من قِبل الطواقم الطبية والتمريضية والدور الفاعل لوزارة الصحة في تهيئة المحجر لاستقبال أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بالفيروس .. داعيا إلی تظافر جهود الجميع لتأمين عدن من فيروس كورونا.

رافقه في الزيارة مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش، ونائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر، ومدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز، ونائب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور محمد ربيد وعدد من المختصين.