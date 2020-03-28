مسؤولان محليان في عدن يطلعان على أوضاع المباني الصحية بالمنصورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

طلع مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، ومعه نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ، الدكتور محمد محسن الربيد ، على عدد من المباني الصحية في المديرية ، لتحديد إقامة مركزاً للترصد الوبائي بمديرية المنصورة .

وأكد البري ، إلى أهمية من عمل المركز في مديرية المنصورة التي سيتم تجهيزه في حال حدوث أي طارئ ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من التدابير والإحترازات الصحية التي أتخذتها قيادة السلطة المحلية بالمديرية لمواجهة العديد من الأوبئة أبرزها فيروس كورونا .

وأكد مدير عام المنصورة ، محمد البري ، دعم السلطة المحلية لتهيئة المركز وتذليل كافة الصعوبات لتنفيذه ، وحرصها في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة الأوبئة والأمراض التي من شأنها حماية المجتمع .

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فيما أكد نائب مدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة ، الدكتور محمد ربيد ، أهمية توحيد مختلف الجهود الرسمية والمجتمعية والشبابية ومساندة مكتب الصحة بعدن لمواجهة فيروس كورونا الذي أجتاح العالم مؤخراً ، مشيراً إلى أن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن يبذل أقصى الجهود وفقاً للإمكانيات الممكنة بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية والمحلية وشرائح المجتمع لمواجهة هذه الوباء الفتاك .

وأشاد الدكتور ربيد ، بالتفاعل والتطبيق من قبل قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة للقرارات الصادرة عن الحكومة واللجنة الوطنية العليا للطوارئ في إطار الإجراءات الإحترازية ، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حول الفيروس وطرق الوقاية منه .

وطمأن نائب مدير عام الصحة العامة بعدن الدكتور محمد الربيد ، المواطنين بعدم الخوف أو الذعر من الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا ، مؤكداً أن ذلك لا يعني التقاعس وعدم الإستعداد لمواجهة هذا الفيروس للحفاظ على صحة المجتمع .

وقال " اليمن بفضل الله وبتضافر الجهود لايزال حتى اللحظة خال من أي إصابة بالفيروس لكن من باب الإحتياط والأهذ بالأسباب نقوم بتهيئة أماكن كإجراء إستباقي لمواجهة أي طارئ فيما يخص هذه الجائحة .

رافقهم خلال الزيارة ، مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية ، الدكتور عبدالرب أحمد المفلحي ، ونائب قائد قوات الحزام الأمني بقطاع مديرية المنصورة ، العقيد صالح مثنى الردفاني .