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عدن - ياسمين التهامي - أردني يخرج لشراء الخبز ويعود بـ"عروس" .. ما القصة؟





عدن - ياسمين التهامي - أردني يخرج لشراء الخبز ويعود بـ"عروس" .. ما القصة؟ الاردن 24 - فوجئت عائلة أردنية بعودة ابنها الذي خرج لشراء الخبز أمس الخميس وهو يمسك بيد خطيبته بعد إلغاء الزفاف بسبب الاجراءات الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا. والد الشاب تحدث لإذاعة حياة اف ام بأنه كان من المقرر أن يكون حفل زفاف ابنه في الثالث من شهر نيسان إلا أن إلغاء الصالات وحظر التجول ألغى كل شيء، ما دفع بالشاب للاتفاق مع عائلة زوجته على إلغاء مراسم الزفاف ومفاجئة عائلته بالحضور مع زوجته للمنزل دون مظاهر فرح بسبب المستجدات على الساحة فيما يتعلق بـ"كورونا". وأشار والد الشاب إلى أن ابنه "طه" وهو وحيده كان قد وزع بطاقات الدعوة لزفافه على المحبين إلا أن كل شيئ التغى بسبب كورونا، وأنه وزوجته سعداء بقرارابنهما وزواجه المفاجئ.







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