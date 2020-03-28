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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : فاجعة مؤلمة في الأردن تهز العالم قبل قليل.. وتحرك عاجل من السلطات لوقف الكارثة .. شـاهـد





عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : فاجعة مؤلمة في الأردن تهز العالم قبل قليل.. وتحرك عاجل من السلطات لوقف الكارثة .. شـاهـد سجل الأردن أول وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 235 شخصًا. وأكد المدير العام لمستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، الجمعة؛ وفاة سيدة تبلغ 83 عامًا من العمر. وقال الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية، والتهاب نتيجة التسمم بالدم، وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة. وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليوم.







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