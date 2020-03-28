شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وحصري وبالأرقام : اجمالي حالات كورونا حول العالم وعدد الوفيات حتى اللحظة وموقع اليمن فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إجمالي الحالات 621,080 تتصدرها الولايات المتحدة بـ 105,019 ويليها إيطاليا بـ 86,498 ثم الصين بـ 81,394 الحالات الجديدة التي ظهرت اليوم حول العالم +24,768 تتصدرها أسبانا بـ +6,529 ويليها إيران بـ +3,076 ثم المملكة المتحدة بـ +2,546 شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" العرافة اللبنانية الشهيرة المليئة بالمفاجئات "ليلى عبداللطيف" تفجر مفاجأة جديده عن الطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم وتكشف عن الدولة التي تقف وراء إنتشار كورونا ..تفاصيل صادمة عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرار صادم و غير مسبوق في تاريخ البلاد .. والقطريون يرفظون وبشده هذا التهور من الحكومة .. شاهد(صورة) Advertisements أما اجمالي الوفيات حول العالم فقد بلغ حتى الساعة السادسة بتوقيت صنعاء 28,662 تتصدرها ايطاليا 9,134 يليها اسبانيا بـ 5,690 ثم الصين 3,295 ويليها ايران في المرتبة الرابعة حيث بلغت عدد حالات الوفاة الى 2,517 كما أن هناك حالات حرجة بلغت 24,017 حالة حول العالم أبرزها أسبانيا 4,165 ويليها فرنسا 3,787 ثم ايطاليا 3,732 ثم ايران 3,206 ويليه الولايات المتحدة 2,494 ولازالت وزارة الصحة اليمنية واللجنة الفنية لمواجهة كورونا أن اليمن خال من الفيروس وأن الحالات المشتبه بها اتضح أنها خالية وآخرها اليوم خمس حالات أجري لها الفحص وتبين سلبة الفحوصات.

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