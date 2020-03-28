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عدن - ياسمين التهامي - عاجل و هام جدا ...وزارة الصحه والسكان بصنعاء تعلن الحقيقة بعد اجراء خمسه فحوصات لحالات فيروس كورونا !!

دعت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة كورونا، المواطنين إلى تحر الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات حول ظهور حالات إصابة بكورونا. وأكد الناطق باسم اللجنة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه لا صحة لما تضمنه مقطع الفيديو تم تداوله مؤخرا بوجود 45 حالة مؤكدة بكورونا في المستشفى الجمهوري بصنعاء. وأهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي باللجنة الفنية المشتركة .. داعيا الجميع إلى رفع التحلي بالوعي والحس الوطني والتجاوب مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة. وجدد الدكتور

الكحلاني التأكيد على خلو اليمن حتى اللحظة من أي حالة إصابة بفيروس كورنا .. مشيرا في حال ظهور حالة لا قدر الله، سيتم الإعلان عنها مباشرة في إطار الشفافية والمصداقية لمواجهة هذا الفيروس. وأشار إلى أنه تم اليوم بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بأمانة العاصمة إجراء خمسة فحوصات لحالات اشتباه لخمسة مواطنين يمنيين من مديرية عبس بمحافظة حجة والمحويت وإب وريمة وصعدة .. مؤكدا أن جميع الفحوصات المخبرية لهذه الحالات أثبتت خلوها من فيروس كورونا.

جديد اب برس​

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