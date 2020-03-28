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عدن - ياسمين التهامي - حاكم ولاية نيويورك: انخفاض عدد مرضى كورونا في المستشفيات إلى نحو 840 بعد أن تجاوز الألف أمس !!

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن عدد مصابي كورونا في المستشفيات، انخفض إلى 847 بعد أن كان 1154 أمس الخميس. وأضاف كومو في حديث للصحفيين: "لقد قمنا بمكافحة فيروس كورونا منذ يوم تفشيه الأول، ونحن نراقب مدى تأثيره... لا يمكن هزيمته بمجرد الدفاع، يجب أن نهاجم أيضا". جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​ ولفت كومو إلى أن الرئيس ترامب وافق على بناء 4 مستشفيات مؤقتة في مدينة نيويورك، ما من شأنه توفير 4 آلاف سرير إضافية.

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