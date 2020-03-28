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عدن - ياسمين التهامي - "الشرعية" تتلقى أخباراً غير سارة بـ سقوط معسكرين إستر اتيجيين .. واللواء العكيمي يتقدم بهذا الطلب للرئيس هادي (وثيقة) !
شنت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم السبت هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية تمكنت من خلالها السيطرة على منطقة المرازيق ومعسكر لبنات الإستراتيجي حسب ما أفادت به مصادر خاصة .
وأوضحت المصادر لـ" يمن برس" أن جماعة الحوثي حشدت اليوم المئات من مقاتليها باتجاه الجهة الشرقية الجنوبية من الجوف واستطاعت السيطرة على معسكر اللبنات والذي يعد من أهم المواقع العسكرية بين الجوف ومأرب.
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من جهته طالب اللواء أمين العكيمي "محافظ محافظة الجوف الرئيس هادي وقيادة الجيش بالتحقيق في حادثة سقوط الحزم مركز محافظة الجوف والمناطق المحيطة به.
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