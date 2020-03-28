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عدن - ياسمين التهامي - "في نفس الصباع" توكل كرمان توجه صفعة قوية لـ معين عبدالملك وتشرح له ما يجب أن يقوم به !!

وجهت الناشطة توكل كرمان صفعة مدوية لرئيس الحكومة معين عبدالملك على خلفية قراره لإيقاف وزير النقل صالح الجبواني في تعدي على إختصاصات رئيس الجمهورية. وأضافت في منشور لها على صفحتها في الفيس بوك اعرف معين اعجز واجبن من ان يتخذ قرار بإيقاف عامل نظافة، مع احترامي الكبير لعمال النظافة، جديد اب برس​ الأسرى في سجون العدو: أنقذونا من كورونا فالموت يطرق أبواب زنازيننا !! Advertisements ​ مؤكدة أنه ليس من صلاحيات معين ايقاف وكيل وزارة فضلا عن وزير،حد قولها مبينه أن ذلك حصرا من صلاحيات الرئيس، وكل مايملكه معين في هذا الشأن هو تقديم طلب للرئيس مشفوع بكل المبررات وإن شاء بعد ذلك رفضه وان شاء استجاب له . وأفادت لم يكن معين يجرؤ على وضع علامة اعجاب على منشور احدهم في الفيس بوك قبل أن يأخذ الإذن المسبق من مدير مكتب الرئيس" متسائلة مالذي تغير الآن وكيف حلت على معين كل هذه الشجاعة؟

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