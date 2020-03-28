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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وحصري : وزير في الشرعية يعلن استقالتة ويوجه رساله نارية لرئيس الجمهورية ويكشف الأسباب - وثيقة +تفاصيل !!

قدم وزير الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية نبيل الفقيه، استقالته من منصبه لفخامة رئيس الجمهورية.

وعلل الفقيه أسباب الاستقالة التي حصل عليها نيوز لاين الى صعوبة تحقيق أي إنجاز ملموس على الأرض وعدم احداث أي تغير في النهج الذي تسير عليه الدولة.



كما هاجم الفقيه رئيس الحكومة، متهما إياه بالقيام بممارسات سياسية عقيمة وعدم قيامه بتصحيح الاختلالات " وفقا لما ذكرته الاستقالة".

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