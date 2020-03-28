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عدن - ياسمين التهامي - البنك الدولي يدعم اليمن بأجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا !!

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، استلام كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فإن المعدات تشمل 60 جهازا تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية والتي سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

جديد اب برس​

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بدوره أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقلة في أطار الدعم السعودي الإماراتي السابق للقطاع الصحي والتي سيتم توزيعها وفقا لخطة التوزيع المقرة من الوزارة.

وكانت لجنة الطوارئ أعلنت الأسبوع الماضي توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان على المنافذ ومراكز الحجر الصحي.

وحتى السبت، لم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، في مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

وكانت السلطات اليمنية اتخذت العديد من الإجراءات الرامية للاحتراز من كورونا، بينها تعليق الدراسة وإغلاق المنافذ البرية والجوية، والتوجيه بإيقاف الصلوات في المساجد.