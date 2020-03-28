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عدن - ياسمين التهامي - قرار سعودي مرتقب بحظر التجوال 24 ساعة لمدة 21 يوماً "تفاصيل" !

أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 99 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة. وبهذا يكون إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 1203 حالات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات.

جديد اب برس​

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وقال المتحدث الرسمي إن حالتين تماثلتا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 37 حالة.

إلى ذلك كشفت وسائل إعلام سعودية عن قرار مرتقب بمنع التجول على مدار اليوم في بعض أحياء العاصمة الرياض ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وأوضح حساب "خبر عاجل" على "تويتر" المقرب من الأمن السعودي، أن الاحياء التي تعتزم السلطات فرض حظر التجوال فيها من السادسة صباح يوم الاثنين المقبل هي؛ العزيزية، منفوحة، العود، الشفاء، اسكان الخرج، الخنشليلة، ضاحية لبن الدخل المحدود، الفيصلية عتيقة اليمامة، البطحاء، السويدي، ام الحمام، الصالحية، الجزيرة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجل 92 اصابة جديدة لترتفع عدد الإصابات إلى 1104 حالات، وثلاث وفيات، و35 حالة متعافية.

وفرضت السلطات السعودية، ابتداء من الاثنين الماضي 23 مارس، فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما.