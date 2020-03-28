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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : انفجارات عنيفة من داخل معسكر تداوين بـ مأرب اثناء عقد اجتماع مشترك لقيادات التحالف وقوات الشرعية !!

قالت مصادر عسكرية ان انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل معسكر تداوين القريب من مدينة مارب اثناء عقد اجتماع مشترك لقيادات التحالف وقوات الشرعية.

وأضافت المصادر بحسب ما نشر موقع صعدة برس ان الانفجارات ناجمة عن صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي استهدفت المعسكر، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم ضباط برتب رفيعة.

المصادر اشارت الى ان طائرة مروحية قامت بإجلاء الجرحى والقتلى الى خارج محافظة مارب.

وأكدت المصادر ان الانفجارات استمرت لأكثر من ربع ساعة داخل المعسكر ويعتقد انه تم استهداف الأسلحة والذخائر الكبيرة التي وصلت اليوم من السعودية، وتم تسليمها لقوات الشرعية.

ولم تستبعد المصادر ان هناك من القيادات العسكرية المندسة في صفوف قوات الشرعية هي من زودت المليشيا الحوثية بالإحداثيات والمعلومات الاستخباراتية.

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